لقطات من حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا المبهر (فيديو وصور‎)

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة بعد حفل رائع أمام أكثر من 70 ألف مشجع باستاد القاهرة.

وتحولت أرضية ملعب استاد القاهرة، التي احتل منتصفها هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما كانوا بمثابة شاشة عرض، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الأفريقية.

وانطلقت البطولة بأغنية ”متجمعين“ التي اشترك في أدائها المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، المرشح لجائزة جرامي أربع مرات والذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه جناهوري من ساحل العاج الفائزة من قبل بجائزة جرامي والتي أدت الجزء الخاص بها باللغة الفرنسية.

وصنعت الأغنية أجواء حماسية في الاستاد مهدت الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.

ينطلق الآن الحفل الافتتاحي لـ #كأس_أمم_أفريقيا – مصر 2019! تابعوه مباشرة على MAX HD1 و MAX HD2 ????#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/MEu9Q4EUqK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وشارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وافريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.

وقدم المؤدون عرضا يحبس الأنفاس وسط الأهرامات على أرضية الملعب التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس الجماهير.

وبعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرامات الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الافريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وجناهوري أغنية افتتاح البطولة.