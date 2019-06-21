بعد حل أزمة المستحقات المالية.. بعثة منتخب الكاميرون تغادر إلى مصر للمشاركة في أمم أفريقيا

أعلن المنتخب الكاميروني أن بعثة الفريق ستتوجه إلى مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد رفض السفر في البداية بسبب نزاع على مستحقات اللاعبين.

ورفض اللاعبون السفر، مساء أمس الخميس، وسط تقارير عن خلافات حول مستحقاتهم، ولكن تم حل الأزمة مساء اليوم.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانًا، اليوم الجمعة، قال فيه:“لا نشعر بالرضا تجاه اقتراح الحكومة، لكن قررنا إنهاء كافة المفاوضات المتعلقة بالمكافآت، وسنتوجه إلى مصر اليوم“.

وسيلتقي حامل اللقب مع غينيا بيساو، يوم الثلاثاء المقبل، في بداية مشوار الفريقين في البطولة التي تنطلق في وقت لاحق، اليوم، في القاهرة

وتتكرر الخلافات بين اللاعبين ومسؤولي الاتحادات الوطنية في أفريقيا بشأن المكافآت قبل البطولات الكبرى إذ عادة لا تجد الاتحادات موارد كافية لدفع مبالغ كبيرة للاعبين.

ومرت نيجيريا وغانا بالظروف ذاتها خلال مشاركتهما الأخيرة في كأس العالم.

وقال جابرييل نلوجا المتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون إن كل لاعب حصل على 20 مليون فرنك أفريقي (34635 دولارًا)، وذكر مصدر بالاتحاد الكاميروني للعبة أن اللاعبين طلبوا بضعف هذا المبلغ.

وعقب المفاوضات وافق وزير الرياضة، اليوم، على دفع 5 ملايين فرنك أفريقي لكل لاعب مرة واحدة بعد تحقيق أول فوز في البطولة.

وتملك الكاميرون تاريخًا عريقًا في كرة القدم على صعيدي منافسات الرجال والسيدات إذ شاركت في العديد من بطولات كأس العالم.

ويشارك منتخب سيدات الكاميرون بين 3 منتخبات أفريقية تأهلت إلى نهائيات كأس العالم المقامة حاليًا في فرنسا، وسيواجه إنجلترا في دور الستة عشر بالبطولة بعد غدٍ الأحد.

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون هذه النسخة لكن حق التنظيم سُحب منها بسبب التأخير في التحضيرات، بجانب مخاوف أمنية لتنتقل البطولة إلى مصر.

وتنطلق البطولة، مساء اليوم، بمباراة بين مصر وزيمبابوي في القاهرة.