النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة العرض الإماراتي لوليد آزارو.. وأحمد حجازي يحسم موقفه من العودة

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، حقيقة الأنباء التي ترددت عن تلقي مجلس الإدارة عرض احتراف من الإمارات للتعاقد مع المهاجم المغربي وليد آزارو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت أنباء صحفية قد أكدت وصول عرض احتراف إماراتي لوليد آزارو، وحددت إدارة القلعة الحمراء، مبلغ 5 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيله بشكل نهائي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن ”إدارة التعاقدات بالنادي لم تتلقّ أي عروض رسمية من الإمارات لوليد آزارو، كما أن وكيل اللاعب لم يبلغنا بوجود عرض رسمي من الإمارات أو أي دولة أخرى“.

وأضاف أن ”الأهلي يمتلك عرضًا فقط من نادي آيك أثينا اليوناني للتعاقد مع محمد هاني ظهير أيمن الفريق وتم رفضه بسبب تمسك الجهاز الفني باللاعب، وعرض جيل فيسنتي البرتغالي لشراء محمد شريف“.

وتابع أن ”الأهلي ينتظر عرضًا ماليًا مناسبًا للموافقة على رحيل آزارو من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد، لكن حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية للاعب“.

من جانب آخر، حسم أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي موقفه من العودة لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت مصادر لشبكة ”إرم نيوز“ أن اللاعب أبلغ إدارة الأهلي أنه لن يعود لمصر في الموسم المقبل، وينتظر عرضًا احترافًا جديدًا بعد مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في مصر مساء اليوم.

وأكد حجازي لإدارة الأهلي، أن العودة للقلعة الحمراء ستكون خياره الأول حال عدم استكمال مشوار الاحتراف وقرر العودة للدوري المصري.