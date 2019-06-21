كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى إستاد القاهرة لمتابعة مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في نسختها رقم 32 على أرض مصر.

ويبحث منتخب مصر عن بداية قوية لرحلته نحو النجمة الأفريقية الثامنة في مواجهة زيمبابوي الباحثة عن تحقيق مفاجأة رغم أزمة تمرد نجومها.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة مصر وزيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة 23:00 بتوقيت السعودية على إستاد القاهرة.

ويسبق اللقاء حفل افتتاح البطولة الذي يحييه المطرب المصري حكيم في أغنية ”متجمعين“ التي شارك بها المطرب النيجيري فيمي كوتيه والمطربة الإيفوارية دوبيه.

وتنقل المباراة عبر قناة ”تايم سبورتس“ بالبث الأرضي بصوت المعلق عصام عبده وأستوديو تحليلي يضم أحمد شوبير مقدمًا والكاميروني صامويل إيتو وعماد متعب وحازم إمام.

كما تنقل أيضًا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق علي محمد علي وبي إن سبورتس 2 بصوت المعلق محمد الكواليني.

تاريخ المواجهات

سيكون لقاء الجمعة الأول منذ 6 أعوام بين مصر وزيمبابوي.

وتقابل المنتخبان من قبل في 10 مواجهات رسمية بدأت في تصفيات مونديال 1986، وفازت مصر بهدف وتعادلا في زيمبابوي ثم تقابلا في تصفيات مونديال 1994 وبالتحديد في عام 1992، وحقق منتخب زيمبابوي الفوز بنتيجة 1-2 ثم فازت مصر في اللقاء الشهير الذي أعيد بسبب إلقاء طوبة وتم نقله إلى فرنسا وانتهى بالتعادل.

وفي دورة الألعاب الأفريقية 1995 فاز منتخب زيمبابوي بنتيجة 1-2 ثم فاز الفراعنة بنتيجة 1-3 ثم تقابلا في أمم أفريقيا 2004، وفاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

وفي تصفيات مونديال 2014 فازت مصر بنتيجة 2-4 وأيضًا بنتيجة 1-2.

تاريخ مصر في الافتتاح

تعود بطولة أمم أفريقيا إلى أحضان مصر من جديد بعد غياب 13 عامًا كاملة، ولكن ماذا تفعل مصر في افتتاح أمم أفريقيا؟.

حصد منتخب مصر فوزًا برباعية على حساب إثيوبيا في افتتاح نسخة 1959 أول بطولة تستضيفها مصر على صعيد أمم أفريقيا.

وفي نسخة 1974 التي استضافتها مصر فازت على أوغندا بنتيجة 1-2 وخسر منتخب مصر افتتاح نسخة 1986 أمام السنغال بهدف نظيف، ولكنه فاز على ليبيا في افتتاح نسخة 2006 بثلاثية نظيفة.

أزمة تمرد زيمبابوي

عانى منتخب زيمبابوي من أزمة تمرد في الساعات الأخيرة قبل اللقاء بسبب تأخر صرف المستحقات المالية.

وأنهى مسؤولو اتحاد زيمبابوي التمرد بوعود بصرف المستحقات في أقصى وقت ممكن.

وأكد المدرب صنداي تشيدزامبوا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي قبل اللقاء، أن المباراة صعبة لأن مصر المرشح الأول للتتويج في ظل إقامة البطولة على أرضها.

ويعتمد منتخب زيمبابوي على الجناحين خاما بيليات وناولدج موسونا مع المهاجم نياشا موشكوي وهم أخطر أوراق المحاربين.

ويضم منتخب زيمبابوي أيضًا لاعبين مميزين مثل تينداي داركوا ومارفيلوس ناكامبا لاعب الوسط.

وأكد سمير كمونة مدافع منتخب مصر الأسبق المتوج بلقب أمم أفريقيا 1998 لـ“إرم نيوز“ أن منتخب زيمبابوي خطير ولديه لاعبون أصحاب سرعات كبيرة خاصة بيليات.

وطالب كمونة لاعبي منتخب مصر بالضغط مبكرًا لتسجيل الأهداف والحذر من مرتدات بيليات وموسونا.

مصر وأوراق أجيري

يبدو منتخب مصر جاهزًا بكل قوة لضربة البداية خاصة بعد المعسكر في برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز الذي يعطي رسالة قوية للمنافسين وتأكيد قوة الفراعنة.

وتتجه الأنظار بلا شك إلى النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي وأبرز نجوم الفراعنة في تشكيلة المدرب المكسيكي خافيير أجيري الذي شدد على أهمية اللقاء وصعوبته خاصة أنه بافتتاح البطولة.

ويعتمد أجيري على الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي أحمد حجازي وباهر المحمدي أو محمود علاء وأحمد المحمدي وأيمن أشرف للدفاع بينما يقود خط الوسط محمد النني وبجواره طارق حامد وأمامهما عبدالله السعيد بينما يقود الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيغيه ومروان محسن.