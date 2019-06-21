أحمد عيد عبدالملك: هذا أفضل مدرب في أمم أفريقيا 2019.. ومحمد صلاح ليس مغرورًا (فيديو إرم)

كشف أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن البطولات الأفريقية الثلاث 2006، 2008، 2010 تميزت كل منها عن الأخرى بظروف خاصة بها، فبطولة 2006 كانت أسوأ للمنتخب من حيث الأداء ولكن الجمهور ساعد في إحرازها.

وأضاف: ”مصر في 2010 كانت أكثر قوة وخبره ولها سمعة كبيرة في أفريقيا، ما ساعدها في الفوز على بعض الفرق أحيانا قبل اللعب معها بنسبة لاتقل عن 50%“.

وقال لاعب المنتخب المصري السابق في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“ إن طريقة اللعب المفضلة لأجيري هي طريقة 3/4/3، لكنه سيغيرها ويبدأ بـ4 لاعبين في الخلف، مشيرًا إلى أن أفضل تشكيلة للمنتخب من وجهة نظره هي جنش كحارس مرمى وأحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وطارق حامد والنني وعبدالله سعيد ومحمد صلاح وتريزيغيه وأحمد علي“.

وأكد عبدالملك على أن محمد صلاح لم يتغير أبدًا ولم يصبه الغرور وسيحاول بكل الطرق الحصول على بطولة أمم أفريقيا 2019 مع زملائه، مضيفًا أن البطولة ستكون قوية لوجود عدد كبير من المنتخبات القوية مثل المغرب والسنغال وتونس ومالي.

وعن رأيه في مدربي المنتخبات في البطولة قال عيد عبدالملك إن أفضل مدرب في نظره هو هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، مضيفًا أن إيمانويل ايمونيكي مدرب منخب تنزانيا سيحاول إثبات نفسه لتدريبه الفريق بعيدًا عن البطولات منذ فترة، متمنيًا التوفيق لمدرب منتخب مصر خافيير أجيري.