أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. بديل صلاح يثير حيرة أجيري.. والأبيض يرفض مغالاة الإسماعيلي

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي مساء الجمعة، باستاد القاهرة وبحضور جماهيري مكثف.

واستقر منتخب مصر على ملامح الاستعدادات النهائية لخوض المباراة المرتقبة ضد زيمبابوي، وسط تركيز تام من اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الخميس:

بديل صلاح يثير حيرة أجيري

استقر خافيير أجيري على ملامح التشكيل الأساسي، الذي يخوض به مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا.

وما زالت هناك بعض الحيرة لدى أجيري في بديل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي لم تكتمل جاهزيته البدنية تمامًا للبطولة رغم أنه سيخوض اللقاء أساسيًا.

ويدرس أجيري بقوة مشاركة لاعب آخر على حساب صلاح بعد مرور أكثر من 60 دقيقة، وفي حالة حسم المنتخب المصري النتيجة لصالحه؛ منعًا لإصابة نجم ليفربول بالإجهاد.

ويفاضل أجيري بين عمرو وردة ووليد سليمان ليكون بديلًا لصلاح حال اللجوء لهذا الاختيار.

انفراجة في أزمة زيمبابوي

حدثت انفراجة في أزمة منتخب زيمبابوي الذي هدد لاعبوه بعدم خوض بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق الجمعة.

وتواجد سفير زيمبابوي في مصر في فندق إقامة اللاعبين، وتوصل معهم لاتفاق بخوض البطولة، ووعدهم بحل الأزمة وصرف مستحقاتهم المالية في أقرب فرصة ممكنة.

وألغى منتخب زيمبابوي مرانه الخميس، على ملعب السكة الحديد بالقاهرة قبل اللقاء الافتتاحي.

اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تعتذر للمغرب

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برئاسة هاني أبوريدة بيانا رسميا اعتذرت خلاله للمغرب وجماهيرها وسلطاتها؛ بسبب الخطأ الذي حدث في فيديو الأغنية الرسمية للبطولة.

واعتذرت اللجنة عن ظهور علم غير معترف به في الأغنية الرسمية، وحذفت مقطع الفيديو بشكل نهائي من موقع يوتيوب، بعد ظهور علم إقليم البوليسارو الذي يطالب بالانفصال عن المغرب.

الزمالك يرفض مغالاة الإسماعيلي ويطمئن على فتحي

رفض الزمالك مغالاة النادي الإسماعيلي في مطالبه المالية للاستغناء عن الثنائي محمود متولي ومحمد صادق.

وطلب الزمالك انضمام الثنائي، ولكن الإسماعيلي طلب مبالغ كبيرة لبيع اللاعبين للفريق الأبيض، وهو ما أدى لتعثر المفاوضات بشكل مبدئي.

واطمأن الزمالك على لاعبه مصطفى فتحي، صانع الألعاب لمعرفة آخر خطوات برنامجه التأهيلي.

الأهلي يرفض رحيل فتحي مجانًا

رفض النادي الأهلي فكرة رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق نهائيًا عن القلعة الحمراء.

وطلب فتحي من ناديه السماح له بالرحيل مجانًا بعد تلقيه اتصالات من فريق كويتي وآخر إماراتي لمغادرة الأهلي.