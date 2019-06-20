لاعبو منتخب زيمبابوي يهددون بعدم لعب افتتاح كأس الأمم الأفريقية أمام مصر

ذكرت تقارير صحفية أن عددًا من لاعبي منتخب زيمبابوي أعلنوا تمردهم ورفضهم خوض المران الرئيسي، الخميس، قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، الجمعة.

وبحسب موقع ”نيوز داي“ فإن لاعبي زيمبابوي أخبروا مجموعة من الصحفيين المتواجدين في مقر إقامة المنتخب أنهم لن يلعبوا مباراة الافتتاح أمام المنتخب المصري سوى في حال تسلمهم مكافآت التأهل.

وكان من المفترض أن يصل اللاعبون لخوض المران الرئيسي على استاد القاهرة الدولي الساعة 19:00، ولكن مرت ساعة كاملة دون وصول أي لاعب.

وبحسب وسائل إعلام، فقد اجتمع سفير زيمبابوي في القاهرة مع لاعبي منتخب بلاده، لإثنائهم عن قرارهم بعدم لعب مباراة الافتتاح في كأس الأمم الأفريقية 2019 مع مصر.

وتنطلق غدًا الجمعة منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة، وقد تم تقسيمها على 6 مجموعات.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.