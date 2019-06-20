بعد إثارته جدلًا واسعًا.. رفع مجسم ”أنوبيس“ أيقونة كأس أمم أفريقيا من استاد القاهرة (صور)

قررت الحكومة المصرية، الخميس، رفع مجسم تمثال ”أنوبيس“ الذي اختير كأيقونة لبطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر بداية من يوم غد الجمعة، بعد موجة من الجدل الواسع على مواقع ”السوشيال ميديا“.

وقرر وزير الآثار في مصر الدكتور خالد العناني ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التراجع بشكل رسمي عن وضع مجسم تمثال ”أنوبيس“ الذي اختير كأيقونة لبطولة أمم أفريقيا في استاد القاهرة شرق العاصمة، ورفعه من جميع ملاعب كرة القدم الحاضنة للبطولة؛ بعد إثارته للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال افتتاح المعرض المؤقت بالعاصمة المصرية القاهرة ”الرياضة عبر العصور“ بالمتحف المصري، اعترف وزير الآثار بأن اختيار ”أنوبيس“ كأيقونة لبطولة الأمم الأفريقية كان غير موفق رغم أهمية تواجد الحضارة الفرعونية في كل المحافل الدولية، مؤكدًا أن الحضارة المصرية زاخرة بالكثير من الأيقونات التي يمكن ألّا تكون محل خلاف من أحد.

واعتبر أن حرص القائمين على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية على اختيار أحد آلهة الفراعنة كأيقونة للبطولة شيء مشرف، خاصة من خلال إنشاء ماكيت له في افتتاح البطولة، موضحًا أنه تم ترشيح بعض القطع الأثرية محل ”أنوبيس“، ومنها تمثال لأحد ملوك الدولة الحديثة، موجود بالمتحف المصري بالتحرير.

أما وزير الرياضة والشباب المصري الدكتور أشرف صبحي، فقال إن اختيار ”أنوبيس“ من الشركة المنظمة كان غير موفق بالفعل، مضيفًا: ”سنستبعد ماكيت التمثال من افتتاح البطولة، ووزارة الآثار رشحت أكثر من قطعة أثرية محله“.

وأثار تواجد مجسم ”أنوبيس“ داخل استاد القاهرة، قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.