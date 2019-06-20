فرجاني ساسي يرفض فكرة تمديد عقده مع نادي الزمالك.. وشيكابالا يخطر الإدارة بوجهته المقبلة

يرفض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك فكرة تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد لموسمين مقبلين مع الفريق الأبيض.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو القلعة البيضاء لتمديد عقد اللاعب لموسم أو موسمين آخرين في الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مقرب من فرجاني ساسي في تصريح خاص لارم نيوز، أن اللاعب يرى أن عقده ممتد مع النادي ولا توجد أي حاجة للحديث بشأن تمديد التعاقد مع الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

وينتظر اللاعب الدولي التونسي عروضًا من أندية سعودية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألقه مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن من قبل عن ترحيب الإدارة ببيع اللاعب في حالة وصول عرض جاد ومناسب لاحترافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أخطر محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك مسؤولي ناديه برغبته في الانتقال لنادي مصر المقاصة بداية من الموسم المقبل في ظل رغبة النادي الفيومي في التعاقد معه.

ومن ناحية أخرى استقر عماد فتحي لاعب وسط الفريق الذي انتهت إعارته لنادي انبي على الانتقال للنادي المصري بداية من الموسم المقبل في ظل تمسك إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي بضمه في الموسم الجديد.