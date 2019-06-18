أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. ”كاف“ يرفض طلب أجيري.. والخطيب يصدم لاسارتي

اقترب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي سيتم افتتاحها يوم الجمعة المقبل، في مصر بحضور 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ومازال ترتيب ملف الصفقات الجديدة والإعداد للموسم الجديد يشغل بال مسؤولي الأهلي والزمالك خلال فترة توقف الدوري المصري؛ بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم الثلاثاء:

”كاف“ يرفض طلب أجيري

رفض الاتحاد الأفريقي ”كاف“ طلب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بإقامة المران الرئيسي يوم الخميس المقبل، باستاد القاهرة؛ استعدادا لمباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، لـ“إرم نيوز“ أن الكاف رفض بشكل رسمي طلب أجيري لإقامة المران باستاد القاهرة، وتمسك بإقامته باستاد الكلية الحربية وفقاً لما اختاره المنتخب.

ويعقد أجيري مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء؛ للحديث عن المباراة وجميع التفاصيل الخاصة بلقاء زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا.

وأعلن منتخب مصر جاهزية اللاعب وليد سليمان لخوض مباراة زيمبابوي في ظل تعافيه من الإصابة في كاحل القدم.

حكيم مطرباً لحفل الكان

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية برئاسة محمد فضل، مدير البطولة إسناد حفل الافتتاح للمطرب المصري حكيم بجانب النيجيري فيمي كوتيه والإيفوارية دوبيه.

وأقامت اللجنة بروفة مصغرة لحفل الافتتاح بمجسم للأهرامات والحفل الغنائي الذي سيكون موجوداً يوم الجمعة المقبل.

وأعلن محمد فضل، مدير البطولة، أنه سيتم تخصيص منطقة للمشجعين في الساحل الشمالي وأيضاً في القاهرة لمتابعة المباريات.

الخطيب يصدم لاسارتي

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، طلب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، فيما يتعلق بطلبه التعاقد مع مهاجم لاتيني في الموسم الجديد.

وأبلغ الخطيب المدير الفني برفضه التعاقد في الوقت الحالي مع أي لاعب أجنبي جديد، وتمسك ببقاء اللاعبين الأربعة الأجانب في الموسم المقبل.

وكان لاسارتي يرغب في ضم لاعب لاتيني في الموسم الجديد، ولكن الخطيب تمسك باستمرار الرباعي التونسي علي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو.

شيكابالا يحدد وجهته المقبلة

حدد محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك وجهته المقبلة بعد أن اتفق بشكل شبه نهائي مع إدارة مصر المقاصة للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبتهم في التعاقد مع لاعب المقاصة محمد توني في الموسم المقبل، وهو ما يسهل إتمام الصفقة بالنسبة لاستعارة شيكابالا، خاصة مع ترحيب إدارة المقاصة برحيل توني.

وأكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إقامة معسكر تدريبي للفريق في قبرص خلال شهر يوليو المقبل.

تغيير جديد في الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين أدهم السلحدار مدرباً عاماً للفريق مع محمود جابر المدير الفني المؤقت.

وجدد نادي الجونة عقد مدير الكرة حسام غالي، لمدة موسم آخر على أن يتم الإعلان عن المدير الفني خلال الأيام المقبلة.