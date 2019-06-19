أجيري قبل مباراة مصر وزيمبابوي: لا نشعر بالضغط.. ومحمد صلاح مثله مثل الـ22 لاعبًا في الفريق

قال خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، إن مستضيفة كأس الأمم الأفريقية لا تعاني من أي ضغط إضافي بل تشعر بالمسؤولية الكبيرة نحو المشجعين وستحاول حصد اللقب الغائب عنها منذ 2010.

وتحمل مصر، التي بلغت نهائي النسخة الماضية منذ عامين، الرقم القياسي في إحراز اللقب برصيد سبع مرات، ونجحت في التتويج في آخر مرة استضافت فيها البطولة عام 2006.

وقال أجيري في مؤتمر صحفي في إستاد القاهرة اليوم الأربعاء، قبل يومين من افتتاح كأس الأمم: ”أعتقد أن منتخب زيمبابوي يستحق الوجود في البطولة ونحن نتابعه منذ فترة وهو فريق جيد“.

وأضاف عبر مترجم: ”هذه مباراة مهمة لأنها أول مباراة لنا في البطولة المقامة على أرضنا وهذا يضع علينا مسؤولية وليس ضغطًا، ونحن في مصر ونحاول أن نلعب بنفس أسلوبنا في المباريات المهمة، نحترم زيمبابوي كثيرًا“.

وسيقود محمد صلاح، الفائز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر الجاري، آمال الملايين من المصريين في حصد اللقب للمرة الثامنة لكن أجيري يتعامل مع اللاعب بنفس طريقة تعامله مع باقي اللاعبين.

وقال المدرب المكسيكي: ”محمد صلاح لاعب في الفريق المصري مثله مثل 22 لاعبًا في التشكيلة، ويؤدي مثلهم ويتعامل مثلهم ولديه نفس الفرص وهو لاعب في منتخب مصر في الوقت الحالي“.

*مكانة صلاح

ويدرك أجيري بكل تأكيد مدى أهمية صلاح حتى لو لم يفصح عن ذلك، لكن القائد أحمد المحمدي تحدث بوضوح عن هذا الأمر.

وقال المحمدي: ”صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم وهذا أمر كبير جدا للبلد والمنتخب، أكيد وجوده في أي فريق يساعده.

”كما قال المدرب (أجيري) صلاح ضمن 23 لاعبًا، والكل يساعد بعضه، لكن وجود صلاح يساعدنا وهو شيء كبير جدًا لنا كفريق“.

ورغم اعتراف نوليدج موسونا، قائد زيمبابوي، بمدى أهمية صلاح، فإنه أكد أن الفريق سيتعامل مع كل لاعبي المنافس بنفس الطريقة.

وقال لاعب أندرلخت البلجيكي: ”لن ينصب تركيزنا فقط على صلاح لأننا لو فعلنا ذلك سنخسر المباراة، سنلعب 11 ضد 11 والأمر لا يتعلق فقط بمحمد صلاح بل بكل لاعبي تشكيلة المنتخب المصري“.

وأكد صنداي تشيدزامبوا، مدرب زيمبابوي، أنه لا يوجد ما يمنعه من التفكير في تحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض.

وقال تشيدزامبوا: ”أعتقد عندما يتأهل فريق إلى بطولة يبحث عن أفضل نتيجة يمكن تحقيقها.

”نعرف جيدًا أن مصر تملك تشكيلة قوية جدًا، لكن بمجرد أن أصبحنا من 24 منتخبًا متأهلًا، لا يمكن أن يوقفنا أي شيء عن التفكير في تحقيق مفاجأة، أعتقد أنه سيكون من الرائع أن نحقق الفوز“.