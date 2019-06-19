أجيري يستقر على تشكيلة منتخب مصر ضد زيمبابوي في افتتاح أمم أفريقيا 2019

قال هاني رمزي، المدرب المساعد لمنتخب مصر، إن المدرب المكسيكي خافيير أجيري استقر بشكل كبير على تشكيلة الفريق التي ستواجه زيمبابوي في افتتاح نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد غد الجمعة، وأنه سيضع اليوم اللمسات الأخيرة على خطة اللعب.

وسيؤدي منتخب مصر تدريبه الرئيسي، مساء اليوم الأربعاء، على استاد الكلية الحربية، والذي يشهد السماح لوسائل الإعلام والمصورين بحضور أول 15 دقيقة منه قبل أن يتم إغلاقه.

وقال رمزي في تصريح مقتضب للصحفيين: ”تم الاستقرار بشكل كبير على التشكيلة التي ستخوض مباراة زيمبابوي“.

”سيخفف الجهاز الفني الحمل التدريبي غدًا الخميس ليشهد تدريبًا خفيفًا استعدادًا للمباراة“.

وسيسعى أجيري خلال تدريب اليوم لإجراء تقسيمة تمثل تجربة عملية لخطة مباراة الافتتاح.

واهتم أجيري خلال تدريب أمس الثلاثاء بثلاثي خط الهجوم مروان محسن وأحمد علي وأحمد حسن (كوكا)، حيث طالبهم بالاستغلال الأمثل للفرص التي ستتاح لهم وعدم التعجل في إنهاء الهجمات.

كما ركز المدرب المكسيكي على تدريب مدافعيه على التعامل مع الكرات العرضية ومواجهة مهاجمي زيمبابوي قبل وصولهم لمنطقة الجزاء.

وتلعب مصر مع زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية.