النادي الأهلي المصري يحسم صفقة جديدة (فيديو)

قالت قناة صدى البلد، إن النادي الأهلي المصري، حسم صفقة طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي المصري مقابل 30 مليون جنيه مصري ولاعبين اثنين.

وحسب الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش، فإن المقاولون سيحصل على المدافع أحمد علاء كبيع نهائي واستعارة باسم على على سبيل الإعارة ضمن الصفقة؛ ما يرفع سعر اللاعب لأكثر من 40 مليونًا، مع نسبة من إعادة بيع اللاعب مرة أخرى.

إلى ذلك، كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقفه من بيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط الفريق، وموقف المعارين والتعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”الإدارة قد تسمح برحيل كهربا إذا كانت هناك رغبة قوية لدى اللاعب لخوض تجربة احتراف جديدة، وحددنا 20 مليون دولار لبيعه بشكل نهائي، و4 ملايين دولار للإعارة لمدة موسم“.

وأضاف: ”لم تصلنا أي عروض للاعبي الزمالك، ولو تم بيع اللاعبين الذين تتحدث عنهم التقارير الصحفية لهبط الفريق، تركي آل الشيخ كان يريد شراء محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك بـ10 ملايين يورو، لكننا رفضنا العرض“.

وتابع: ”لم نتقدم بعرض لنادي المقاولون العرب من أجل التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لان لدينا في الفريق من هو أفضل منه علي المستوي الفني، وكل ما تردد عن شراء لاعبين لا أساس له من الصحة، الأسعار التي شهدها عهد آل الشيخ لن تكون موجودة، سعر الصفقة الذي وصل وقتها إلى 30 أو 40 مليونًا كان حالة استثنائية ولن يتكرر ذلك“.

وأردف: ”هناك غرامات مالية قدرها ٣٠٠ ألف جنيه على بعض لاعبي الفريق بسبب غيابهم عن المران دون إذن مسبق، وأي يوم غياب آخر سيكون بخصم ١٠٠ ألف جنيه، سيتم إرسال خطابات لكل المعارين غدًا بالانتظام والحضور للتدريبات خلال يومين لحسم موقفهم بشكل نهائي وتقييمهم بناء على وجهة نظر خالد جلال المدير الفني للفريق، أحمد أبو الفتوح مستمر مع سموحة لموسم آخر ولن تتم عودته إلى الفريق في الموسم المقبل“..

وعن الاستعداد للموسم الجديد قال مرتضى: ”المعسكر سيكون في قبرص، وتم التواصل مع السفير القبرصي بمصر لإنهاء بعض الأمور الإدارية“.