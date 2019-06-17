أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: حقيقة أزمة محمد صلاح والشارة وصراع طاهر يشتعل بسبب رمضان صبحي

اشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية على أولى صفقات الموسم الجديد بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر صانع ألعاب فريق المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي المصري.

ويتصدر هذا الصراع موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك اليوم 17 يونيو 2019 خلال التقرير التالي الذي ترصده شبكة ”إرم نيوز“ في السطور القادمة:

رمضان صبحي يشعل الصراع على طاهر

اشتعل الصراع على صفقة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب بعدما تأزمت مفاوضات تجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي من جانب إدارة النادي الأهلي.

وعرض الأهلي على إدارة المقاولون العرب ضم لاعبين بجانب مبلغ 15 مليون جيه لضم طاهر محمد طاهر بينما عرض الزمالك مبلغ مليوني دولار ما يتخطى 30 مليون جنيه.

وأكد محمد عادل فتحي المشرف على المقاولون العرب لشبكة ”إرم نيوز“ أن ناديه سينظر إلى المصلحة المالية والفنية ورغبة اللاعب نافيًا وجود أي عروض للرحيل خارج مصر.

وأوضح أن طاهر لم يوقع لأي نادٍ لأنه لاعب ملتزم بعقده مع الفريق مؤكدًا أنه لا مانع إذا وصل عرض مناسب ماليًا وفنيًا للاعب أن يتم بيعه.

ويبحث الأهلي عن بديل مناسب لرمضان صبحي كجناح أيسر في ظل وجود مشكلة جماهيرية في ضم إسلام عيسى صانع ألعاب المصري.

حقيقة أزمة محمد صلاح وشارة قيادة المنتخب

أوضح إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر حقيقة ما تردد حول وجود أزمة بسبب تقلد شارة المنتخب في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأكد لهيطة لشبكة ”إرم نيوز“ أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حصل على الشارة في لقاء غينيا الودي تكريمًا له بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بجانب أن عيد ميلاده كان في اليوم السابق.

وأوضح أنه لا توجد أزمة بخصوص الشارة فأحمد المحمدي هو اللاعب الحاصل على الشارة وخلفه وليد سليمان وعبدالله السعيد وأحمد علي ومحمد النني.

الزمالك يفتح الباب أمام رحيل كاسونغو

فتح نادي الزمالك الباب أمام رحيل اللاعب الكونغولي كابونغو كاسونغو سواء نهائيًا أو تجديد إعارته في الموسم الجديد حال الحصول على مقابل مالي مناسب.

وتلقت إدارة الزمالك اتصالات من وكيل اللاعب تؤكد وجود اهتمام من أحد الأندية السعودية لضم اللاعب في الموسم الجديد وهو ما رحب به الفريق الأبيض.

وعاد الزمالك لخوض تدريباته في ملعبه استعدادًا لاستئناف الدوري، وشهد المران ظهور عبدالحميد بسيوني المدرب العام الجديد لأول مرة، كما اكتفى التونسي حمدي النقاز بتدريبات تأهيلية.

وتواجد الطفل الزملكاوي أحمد حمدي المصاب بالسرطان في مران الفريق كما حرص مرتضى منصور رئيس النادي على استقباله ومنحه العضوية الشرفية.

أزمة جديدة لميدو.. والإسماعيلي يطلب الشيخ

نشبت أزمة جديدة بالنسبة لأحمد حسام ”ميدو“ المدير الفني لفريق المقاصة بعدما تمت إحالته للتحقيق من جانب المجلس الأعلى للإعلام يوم الأربعاء المقبل بسبب منشور عبر صفحة منسوبة إليه بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وطلب النادي الإسماعيلي التعاقد مع أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي في الموسم الجديد لتدعيم الخط الأمامي ولكن اللاعب طلب التحدث مع إدارة الأهلي بشكل مباشر لضمه نهائيًا.

الأهلي يدرس العودة للمدرسة البرتغالية

يدرس مسؤولو النادي الأهلي العودة للمدرسة التدريبية البرتغالية من جديد.

وتلقى الأهلي ترشيحات لمدربين برتغاليين بدأ محمود الخطيب رئيس النادي في التفكير في الاستعانة بهم في الموسم المقبل في ظل غموض الرؤية بالنسبة للمدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني.