تركي آل الشيخ يكشف عن بدء تكوين فريق أوروبي جديد (فيديو)

بدأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، تكوين فريق جديد خلال الفترة المقبلة.

وكان آل الشيخ أعلن عن تنازله عن حصته في نادي بيراميدز بعد نهاية الموسم المنقضي وخوض تجربة جديدة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، يوم الاثنين: ”العاصي بيجهز لفرقة أوروبا، العاصي مكتوب له كل صيف موال، لكن المرة دي حاجة تانية“.

ورد جمال العاصي، المدير التنفيذي السابق لبيراميدز، من خلال فيديو نشره آل الشيخ أيضًا، موضحًا: ”في المرة الماضية قمنا بتكوين الفريق في 23 يومًا، نتمنى تلك المرة أن نحصل على مدة أطول“.

وقال آل الشيخ: ”المرة دي في 15 يومًا“.

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى نادي الأسيوطي بداية الموسم الماضي وحول اسمه إلى بيراميدز ونافس على المراكز الأولى في بطولة الدوري المصري.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة.