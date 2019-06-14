تركي آل الشيخ يعلن عن ”مفاجأة غنائية“ مع محمد حماقي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب المصري محمد حماقي، والملحن المصري عمرو مصطفى.
ونشر آل شيخ صورة على فيسبوك تجمع محمد حماقي وعمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، وعلق عليها بالقول: ”أغنية جديدة لصيف الساحل قريبًا.. كلماتي ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقي“.
يذكر أن تركي آل الشيخ، يخوض نشاطات وفعاليات فنية كبيرة من خلال الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن مؤخرًا عن انضمام 12 فنانًا مصريًا لـ‘‘موسم جدة’’، المقام في المدينة الساحلية في الفترة ما بين يونيو الجاري ويوليو المقبل.