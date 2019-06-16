أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. لاسارتي يلوح بالعرض التشيلي.. والأبيض يغازل السعيد مجددًا

رغم انشغال الأوساط الكروية المصرية بالترتيبات النهائية لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المقبل، إلا أن الأجواء تزداد إثارة بين الأهلي والزمالك في ظل تغييرات منتظرة على المستوى الفني في الفريقين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأحد:

لاسارتي يلوح بالعرض التشيلي

لوح الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، بتلقيه عرضًا لتدريب أحد أندية الدوري التشيلي في الموسم المقبل.

وأكد لاسارتي في تصريحات لإحدى الصحف التشيلية أنه سعيد بالعمل في الأهلي، ولا يمانع في العودة للدوري التشيلي في الموسم المقبل إذا تلقى عرضًا مناسبًا.

واستقر الأهلي على بقاء لاسارتي لنهاية بطولة الدوري يوم 30 يوليو المقبل؛ على أن يتم حسم بقائه من عدمه بعد لقاء الزمالك وبناء على حسم بطولة الدوري.

الأهلي يرفض عودة غالي

رفض النادي الأهلي فكرة عودة حسام غالي نجم الفريق الأسبق في منصب مدير الكرة خلال الموسم الجديد.

وطالبت بعض الأصوات داخل القلعة الحمراء بعودة غالي من جديد؛ لتولي منصب مدير الكرة في الموسم المقبل، على أن يتم تصعيد سيد عبدالحفيظ لمنصب مدير قطاع الكرة.

الزمالك يغازل السعيد مجددًا

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مكثفة مع عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز ومنتخب مصر من جديد لضمه في الموسم الجديد.

وأجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتصالات مكثفة مع مسؤولي نادي بيراميدز؛ أملًا في الحصول على خدمات السعيد بداية من الموسم الجديد.

نبيل محمود يرحل عن القلعة البيضاء

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك المدرب العام نبيل محمود بالرحيل عن القلعة البيضاء.

واستقر مسؤولو نادي الزمالك على انضمام عبدالحميد بسيوني في منصب المدرب العام على حساب نبيل محمود، خلال توقف الدوري المصري؛ بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا.

عواد يعود لتدريبات الإسماعيلي

عاد محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي لتدريبات فريقه بعد غياب بسبب إعارته لنادي الوحدة السعودي.

وتواجد عواد في مران الإسماعيلي يوم الأحد، رداً على الشائعات حول رحيله عن الفريق في الموسم المقبل، لينتظم في تدريبات الدراويش.

ثورة تغيير في الاتحاد

طلب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ثورة تغيير شاملة في صفوف زعيم الثغر.

وطلب يوسف التعاقد مع 14 لاعبًا جديدًا خلال الموسم المقبل، خاصة أن الفريق لديه عدد من اللاعبين المعارين.