أهداف مباراة مصر وغينيا.. 1/2 للفراعنة (فيديو)

تقدم مروان محسن لاعب المنتخب المصري بهدف في شباك غينيا، خلال المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين، مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب ضمن الاستعدادات الأخيرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستلم مروان بينية سحرية من عبدالله السعيد وسدد كرة صاروخية سكنت شباك الفريق الغيني.

وتعادل منتخب غينيا في الدقيقة 63 بعد استغلال خطأ دفاعي من عمر جابر.

ومع حلول الدقيقة 77 نجح أحمد علي في إحراز الهدف الثاني للفراعنة بعد استغلال كرة ارتدت من العاضة لمحمد صلاح.

ويلعب المنتخب المصري التجربة الودية الثانية والبروفة الأخيرة على استاد برج العرب في الإسكندرية، قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوي، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين بحضور 24 منتخبًا قاريًا لأول مرة في التاريخ.

ويشارك المنتخب المصري، في البطولة على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات: زيمبابوي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا.

وكانت مصر قد حسمت المباراة الودية الأولى والتي جمعتها بتنزانيا، بالفوز بهدف وحيد دون ردٍ، في اللقاء الذي شهد غياب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.