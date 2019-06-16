التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجييري، المدير الفني لمنتخب مصر تشكيلة الفريق الذي سيواجه منتخب غينيا مساء اليوم الأحد، على إستاد برج العرب.

ويلعب المنتخب المصري التجربة الودية الثانية والبروفة الأخيرة على إستاد برج العرب في الإسكندرية، قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوي مساء الجمعه المقبل، على إستاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا 2019.

كأس الأمم الأفريقية تقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين بحضور 24 منتخبًا قاريًا لأول مرة في التاريخ.

ويشارك المنتخب المصري، في البطولة على رأس المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

مصر قد حسمت المباراة الودية الأولى والتي جمعتها بتنزانيا، بالفوز بهدف وحيد دون رد، في اللقاء الذي شهد غياب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.

وفيما يلي تشكيل المنتخب المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر جابر، ومحمود الونش، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، وليد سليمان، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مروان محسن.