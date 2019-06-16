مرتضى منصور يؤمّن نجله بمنصب أمين صندوق نادي الزمالك

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن هناك شبه اتفاق داخل مجلس إدارة النادي المصري على دعم أحمد مرتضى منصور في الانتخابات المقبلة والمقررة إقامتها الشهر المقبل بحسب ما أعلن رئيس النادي أمس.

واستقر مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض على الدفع بنجله في منصب أمين الصندوق، وهو المنصب الذي سيخلو من مشاكل التقاضي والبطلان في حالة الطعن على الانتخابات كما هو متوقع.

وتنص اللائحة الجديدة الخاصة بقانون الانتخابات، على إجراء انتخابات جديدة في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو ما حدث مع حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك والذي وافته المنية منذ عدة أشهر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على موافقة اللجنة الأوليمبية على تعديل لائحة النادي، والتي تم تعديل تشكيل مجلس الإدارة بها إلى رئيس ونائب وأمين صندوق و7 أعضاء.

ليعلن، أمس، رئيس النادي مرتضى منصور عن فتح باب الانتخابات على 3 مقاعد للعضوية، بجانب منصب أمين الصندوق حدد لها أيام 18، 19، 20 من الشهر القادم.

من جهة أخرى عقدت جلسة خلال الأيام الماضية برئاسة خالد جلال، المدير الفني للفريق وتم الاستقرار على رحيل نبيل محمود مدرب عام الفريق، واستبداله بعبد الحميد بسيوني المدير الفني السابق في نادي حرس الحدود.

كما أبدى خالد جلال موافقته على بقاء أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بعد رفض رئيس النادي الاقتراح الذي تقدم به نجله أمير مرتضى بالتعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبي، إلا أن مرتضى منصور ومجلس إدارته أبدوا اعتراضهم على هذا الاقتراح وقرروا الإبقاء على أيمن طاهر في منصبه.