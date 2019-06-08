محمود علاء ينفي طلب الرحيل من نادي الزمالك.. ويوضح حقيقة عرض جنت البلجيكي

نفى محمود علاء، مدافع فريق الزمالك المصري، ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وشدد اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، على أنه لم يتحدث مع أي مسؤول بالزمالك لطلب الرحيل عن النادي، مبديًا استياءه من الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء.

وأكد هداف الفريق الأبيض في الدوري المصري أنه يتواجد في معسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا أنه سعيد بالتواجد في القلعة البيضاء، وحال وصول عروض احتراف له سيكون القرار لمسؤولي النادي.

وفيما يخص تلقيه عرض احتراف من نادي جنت البلجيكي، أكد اللاعب أنه لم تصله أي عروض رسمية في الفترة الحالية، وحال وصولها سيتم تقديمها لمجلس إدارة النادي الأبيض وسيكون الحسم لمسؤولي القلعة البيضاء.

ومن ناحية أخرى، تلقى أحمد مدبولي، لاعب وسط الفريق، عروضًا من أندية الإسماعيلي والمصري ووادي دجلة والجونة، للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي تحت قيادة جروس، المدير الفني السابق، وينتظر مدبولي الحصول على فرصته مع خالد جلال المدير الفني الجديد.

واقترب اللاعب من الرحيل عن النادي في نهاية الموسم، في ظل تلقيه عروضًا جادة، كما ينتظر عروضًا عربية في الفترة الحالية.