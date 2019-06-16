منتخب مصر يستقر على التشكيلة الأساسية ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

قال هاني رمزي، مساعد مدرب منتخب مصر، إن الجهاز الفني استقر على التشكيلة الأساسية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تنطلق في القاهرة، يوم الجمعة، ولكن سيسعى لتجهيز جميع اللاعبين تحسبًا لأي ظروف طارئة.

وستلعب مصر ضد غينيا في لقاء ودي، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يجري المدرب المكسيكي خافيير أغيري تغييرات على التشكيلة التي فازت 1-صفر على تنزانيا وديًا، يوم الخميس الماضي.

ونقلت صفحة الاتحاد المصري للعبة في فيسبوك عن رمزي قوله: ”يقف الجهاز الفني بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيلة الأساسية، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين في أعلى مستوى بدني وفني؛ لأن مشوار البطولة طويل ولكل لاعب دور به“.

وتخوض مصر، حاملة الرقم القياسي بالفوز بسبعة ألقاب بالبطولة آخرها في 2010، المباراة الافتتاحية مع زيمبابوي، يوم الجمعة، بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأضاف رمزي: ”الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون في المعسكر الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنًا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة“.

وتابع: ”تعاهدنا منذ البداية على نسيان الانتماء المحلي (للأندية) وأصبح الانتماء الوحيد للمنتخب، ونركز فقط في ضربة البداية أمام زيمبابوي وتصدر المجموعة.

”الجماهير ورقتنا الرابحة بجانب خبرات لاعبينا في اللعب تحت ضغوط ودون قلق“.