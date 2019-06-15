موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2019

غاب محمد صلاح هداف ليفربول عن فوز مصر 1/0 على تنزانيا، يوم الخميس الماضي، في أول مباراة ودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تنطلق على أرضها، يوم الجمعة المقبل، لكنه سيكون جاهزًا للظهور في التجربة الودية الأخيرة أمام غينيا، غدًا الأحد.

وقال هاني رمزي مساعد مدرب مصر لرويترز: ”سندفع باللاعبين الذين لم يشاركوا أمام تنزانيا وعلى رأسهم صلاح، وقد يشارك في جزء من المباراة حسب حالته البدنية“.

وانضم صلاح لمعسكر المنتخب، يوم الأربعاء، بعد حصوله على راحة لنحو أسبوعين، أعقبت تتويجه مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، في الأول من يونيو الجاري.

وبجانب صلاح، ستشهد مباراة غينيا ظهور لاعب وسط آرسنال محمد النني بجانب حارس الأهلي محمد الشناوي والظهير عمر جابر، مع منح وقت أكبر للمهاجم مروان محسن بعد أن شارك بديلًا لدقائق قليلة أمام تنزانيا.

وفازت مصر على تنزانيا بهدف القائد أحمد المحمدي، بعد أداء متوسط في استاد برج العرب.

وأضاف رمزي: ”استفدنا من المباراة الودية مع تنزانيا ونعتمد على جدول يضمن استشفاء اللاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق، وشارك الجميع في حصة تدريبية جماعية بشكل طبيعي“.

وتفتتح مصر، حاملة الرقم القياسي بالفوز باللقب 7 مرات، البطولة بمواجهة زيمبابوي، يوم الجمعة، في استاد القاهرة، ثم تواجه الكونغو الديمقراطية وأوغندا ضمن المجموعة الأولى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة مصر وزيمبابوي، يوم 21 يونيو الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة.