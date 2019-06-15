بعد رفع الإيقاف عنه.. الحكم المصري جهاد جريشة يعلن عودته لبطولة أمم أفريقيا 2019

عبّر الحكم المصري الدولي جهاد جريشة عن سعادته بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ رفع الإيقاف عنه.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قرر إيقاف جريشة عقب مباراة الذهاب بين الوداد والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجّه الحكم المصري الدولي رسالة لهاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن الأخير كان له دور كبير في رفع الإيقاف عنه، ورفع الظلم عنه، بحسب قوله.

وأكد ”جريشة“ في تصريحات تلفزيونية، أنه بعد قرار إيقافه، لم ينقطع عن التدريبات أملًا في رفع الإيقاف عنه وعودته للتحكيم في بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر بعد أن استعاد كرامته، بجانب رد فعل باقي الحكام الأفارقة بعد سماع القرار، حيث قام الحكام بالتصفيق له عقب علمهم بقرار رفع الإيقاف، مؤكدًا أنه يعد الجميع أن يقدم أداء قويًا وإظهار التحكيم المصري بشكل مميز.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتابع جهاد جريشة: ”سوف أنضم اليوم لمعسكر الحكام استعدادًا لمباريات أمم أفريقيا“، مشيرًا إلى أن بطولة أمم أفريقيا القادمة هي الأهم في مسيرته بالنسبة له.