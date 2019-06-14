الاتحاد الأفريقي يرفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رفع الإيقاف عن الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعد نظر الالتماس الذي تقدمت به لجنة الحكام باتحاد الكرة من أجل رفع الإيقاف عن الحكم.

وكان ”كاف“ قد قرر إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي شهدها لقاء ذهاب نهائي دوري الأبطال والذي جمع بين لقاء الوداد والترجي.

واعترض مسؤولو الوداد على جريشة، لعدم احتسابه ركلة جزاء للفريق المغربي، كما أنه ألغى هدفًا مشكوكًا في صحته، ما جعلهم يتقدمون بشكوى ضده.

وتسبب إيقاف جريشة، في حرمانه من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019، حيث حل بدلًا منه إبراهيم نور الدين، وقد يؤدي قرار رفع الإيقاف إلى عودة الحكم والمشاركة في البطولة القارية.