النادي الأهلي المصري يستقر على بديل رمضان صبحي وقيد مؤمن زكريا

استقر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على بديل رمضان صبحي لاعب وسط الفريق المعار من هيديرسفيلد تاون، بعد أن فشل مجلس الإدارة في التوصل لاتفاق نهائي مع النادي الإنجليزي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الخطيب أبلغ الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي بإغلاق ملف صفقة رمضان صبحي؛ بسبب تمسك هيديرسفيلد تاون بعودة اللاعب لصفوف الفريق“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب أنهى الاتفاق مع كريم بامبو لاعب وسط الإسماعيلي، حيث وقّع اللاعب على عقود رسمية، ومن المقرر إعلان الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي، في شهر يوليو القادم“.

وتابع: ”الخطيب ولجنة التخطيط بالنادي أبلغا مارتن لاسارتي بقيد مؤمن زكريا في قائمة الموسم الجديد؛ بسبب وجود عجز في الجناح الهجومي بعد رحيل رمضان صبحي ورغبة جونيور أجاي في خوض تجربة احتراف جديدة“.

وأردف: ”وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي جلسة مع مؤمن زكريا، وأبلغه أن الإدارة قررت قيده في قائمة الفريق في الموسم الجديد، ولن يرحل لأي نادٍ داخل أو خارج مصر“.

وأكمل: ”فيما طلب لاسارتي عودة عمار حمدي لاعب الفريق المعار للاتحاد السكندري بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الفريق، خاصة بعد تألق اللاعب في الدوري، وتراجع مستوى ناصر ماهر وعدم ثبات مستوى صالح جمعة“.