أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. أزمة جديدة تحاصر الخطيب ومحاولات لإعادة عمر جابر إلى القلعة البيضاء

رغم انشغال الأوساط الكروية المصرية باقتراب موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إلا أن الأجواء ما زالت مشتعلة في أجواء الأندية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر يوم الخميس:

برنامج خاص لثنائي منتخب مصر

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجييري برنامجًا خاصًا للثنائي محمد صلاح ومحمد النني في فترة الإعداد قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري.

وأدى صلاح برنامجًا استشفائيًا بعد عودته للتدريبات الجماعية؛ بسبب غيابه عن المران منذ لقاء ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

وجلس محمد صلاح بديلًا في مباراة مصر وتنزانيا الودية التي استضافها ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الخميس؛ استعدادًا لأمم أفريقيا.

أزمة جديدة تحاصر الخطيب في الأهلي

تفجرت أزمة جديدة في وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد أن اعترض مهند مجدي عضو مجلس الإدارة على عدم فتح ملف التحقيق مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي؛ بسبب الصورة المثيرة للجدل له مع تركي آل الشيخ مالك النادي.

ويسعى الخطيب لاحتواء ثورة غضب بعض أعضاء مجلس الأهلي؛ بسبب تجاهل أزمة الدرندلي وعدم فتح الملف من جديد رغم الغضب الجماهيري الذي واجه المجلس بسبب هذه الأزمة.

مفاوضات إسلام عيسى تثير الجدل

تسببت مفاوضات إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي في حرج شديد لمجلس الأهلي الذي قام بتسريب أنباء لتكذيب تصريحات نائب رئيس المصري البورسعيدي محمد الخولي بأن الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وقال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“: إن إسلام عيسى لم يتم إرسال أي عرض رسمي لضمه في الموسم الجديد، موضحًا أن كل ما تردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.

محاولات لإعادة عمر جابر للزمالك

بدأت محاولات داخل نادي الزمالك لإعادة عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز والمنتخب المصري في الموسم الجديد.

ويجري بعض الوسطاء اتصالات بأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك؛ لإقناعه بعودة عمر جابر في ظل اقتراب التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن من الرحيل بعد تلقيه عرضًا للرحيل عن النادي من جانب الدوري السعودي.

تغييرات منتظرة في بيراميدز

يترقب نادي بيراميدز تغييرات بالجملة في الموسم المقبل، بعد أن قرر محمد العاصي المدير التنفيذي للنادي عدم استكمال تجربته مع الفريق والرحيل في الموسم الجديد.

وتتردد أنباء حول تغييرات بالجملة في إدارة الكرة بالنادي مع الاستعانة بمدير فني جديد بعد التفاوض مع عدة مدربين أوروبيين.