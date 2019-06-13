نادي الزمالك يفاوض مدافع بيراميدز.. وصفقة بيدرو إيمانويل مهددة بالفشل

فتح مسؤولو نادي الزمالك المصري باب المفاوضات مع أحمد أيمن منصور مدافع فريق بيراميدز لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة مسؤولي النادي الأبيض في تدعيم خط الدفاع بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك في تصريح خاص لشبكة ”إرم نيوز“، أن التفكير في ضم مدافع بيراميدز يرجع إلى إجادته اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر، بخلاف انضمام اللاعب للمنتخب في الفترة الأخيرة.

وكان الزمالك قد سبق ودخل في مفاوضات مع نادي الإسماعيلي لضم باهر المحمدي مدافع الفريق والمنتخب الذي يشارك في مركزي المساك والظهير الأيمن.

وفي سياق آخر، دخل ناديا الإسماعيلي والمصري السباق للحصول على خدمات محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي انتهت إعارته لنادي أبولون سميرني اليوناني.

وكان المقاصة قد أعلن من قبل عن رغبته في الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على طلب أحمد حسام ”ميدو“ المدير الفني الجديد للفريق الفيومي.

ولم يحسم مسؤولو القلعة البيضاء موقف اللاعب في الفترة الحالية من العودة للنادي مرة أخرى من عدمه في الموسم المقبل.

صفقة بيدرو مهددة بالفشل

في سياق متصل، يتحفظ مسؤولو نادي الزمالك على شروط البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق التعاون الذي أعلن رحيله عن النادي السعودي في وقت سابق، والمرشح لتدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أن المدير الفني البرتغالي اشترط إحضار الجهاز المعاون الخاص به بالكامل معه، ورفض فكرة تواجد أي مدرب مصري في جهازه الفني.

ويرفض مسؤولو الزمالك هذه الشروط، في ظل تمسك إدارة الأبيض بوجود مدرب مساعد واحد فقط مع أي مدير فني أجنبي جديد، مع انضمام مدربين مصريين في جهازه الفني، واستمرار أيمن طاهر كمدرب حراس مرمى، وأيمن حافظ كمنسق عام، ترشيدًا للنفقات.

وكان بيدرو قد نجح في قيادة التعاون للتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد التغلب على الاتحاد في النهائي بهدفين مقابل هدف.

ويخطط مسؤولو النادي الأبيض للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة الحالية، على أن يتولى خالد جلال منصب المدرب العام مع المدرب الجديد.

وكان خالد جلال قد تولى المسؤولية الفنية للزمالك، بعد رحيل السويسري كريستيان غروس عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري بهدف لمثله.