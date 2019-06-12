أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. أجيري يرفض الضغط على صلاح والمهاجم الأجنبي أزمة في الأحمر

أسدل منتخب مصر الستار على استعداداته لأولى تجاربه الودية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها أرض الفراعنة أمام تنزانيا مساء الخميس، في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويشهد معسكر منتخب مصر كواليس عديدة، خاصة بعد ظهور النجم محمد صلاح بعد أسبوع من انطلاق المعسكر في الإسكندرية؛ بسبب الراحة الإجبارية التي حصل عليها نجم ليفربول الإنجليزي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، في السطور القادمة:

أجيري يرفض الحرب على صلاح

رفض المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الحرب على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وطلب من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة تنفيذ جميع مطالبه واحتوائه قبل بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري.

ووافق منتخب مصر على تخصيص حراسة خاصة لصلاح، بجانب تخصيص غرفة منفردة له بخلاف عدم التطرق بأي حديث عن نجم ليفربول بالسلب أو الإيجاب.

وعقد أجيري مؤتمرًا صحفيًا قبل لقاء تنزانيا أكد خلاله أنه يسعى للتتويج بلقب أمم أفريقيا، ولا يفكر في مسألة رحيله عن المنتخب إذا لم يحقق هدفه، موضحًا أن المنتخب المصري قادر على حصد اللقب.

وأشار إلى أنه يسعى لإشراك عدد كبير من اللاعبين في اللقاءين الوديين قبل حسم ملامح التشكيل الأساسي الذي سيظهر به في مباراة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري بافتتاح كأس الأمم الأفريقية.

ووعد أحمد المحمدي ظهير أيمن منتخب مصر بالكفاح؛ لإسعاد جماهير مصر في المرحلة القادمة، وتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية على أرض مصر، موضحاً أن المعسكر المقام في الإسكندرية حقق فوائد عديدة للاعبي المنتخب.

الاحتفال بصلاح والمحمدي

احتفل المنتخب المصري بمحمد صلاح بمناسبة فوزه مع ناديه الإنجليزي ليفربول ببطولة أبطال أوروبا، كما شمل الاحتفال أحمد المحمدي بمناسبة صعود فريقه أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتفل اللاعبون وجهازهم الفني بتقطيع تورتة لكل مناسبة والتقطوا صورًا تذكارية لذلك.

المهاجم الأجنبي أزمة في الأهلي

تحول المهاجم الأجنبي إلى أزمة في النادي الأهلي، بعدما طلب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني ضم مهاجم لاتيني في الموسم الجديد، بينما أبدى مسؤولو القلعة الحمراء رفضهم لفكرة التفريط في أحد المهاجمين الأربعة والانتظار حتى وصول عروض رسمية.

وتلقى الأهلي ترشيحات من جانب الوكلاء لضم الثنائي جاكسون ميلوكا مهاجم مازيمبي الكونغولي والزامبي جاستن تشونجا مهاجم أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي.

وتعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً خلال الـ48 ساعة القادمة؛ من أجل حسم مصير الإعداد للموسم المقبل ورؤية بعض الأمور الخاصة بالراحلين والصفقات الجديدة.

وتلقى الأهلي عرضاً رسميًا لإعارة لاعبه محمد شريف إلى نادي جيل فيسنتي البرتغالي مقابل 400 ألف يورو.

الزمالك يغلق الباب أمام رحيل ساسي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غلق باب الرحيل أمام التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق، مؤكدًا أنه لم يتلق أي عروض رسمية كما تردد مؤخرًا.

وعقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع خالد جلال المدير الفني للفريق؛ لمعرفة طلباته في الفترة الحالية، وبالنسبة لمعسكر الإعداد الذي يقام للزمالك في توقف الدوري.

الإسماعيلي يلجأ للحل التونسي.. وسموحة يفاوض محارب

دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع المدرب العام لمنتخب نيجيريا، التونسي نبيل الطرابلسي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الدخول في مفاوضات للتعاقد مع إسلام محارب صانع ألعاب الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.