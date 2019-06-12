جيل فسينتي البرتغالي يطلب استعارة محمد شريف من النادي الأهلي المصري

تلقى النادي الأهلي المصري عرضًا رسميًا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي؛ لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بإدارة الأهلي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن النادي البرتغالي طلب في عرضه الرسمي استعارة محمد شريف لمدة موسم مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20٪ من قيمة الإعارة.

ويدرس مسؤولو النادي الأحمر الموافقة على رحيل اللاعب عن النادي في الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركته بصورة أساسية.

وتجتمع غدًا الخميس اللجنة القانونية بالأهلي؛ لبحث تأجيل دعوى مركز التحكيم بالبت في نظر الشق المستعجل من دعوى النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة بشأن المباريات المتبقية من بطولة الدوري إلى جلسة 2/7/2019، وإلزام اتحاد الكرة بتقديم صورة طبق الأصل من بيانه الصادر بتاريخ 10/6/2019، والمتضمن مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمد فترة القيد حتى 5/8/2019 وعما إذا كانت هناك استجابة لهذا الطلب من عدمه.

إضافة إلى الاستعلام من الاتحاد ”المحتكم ضده“ عما إذا كان وضع جدول المباريات المتبقية في الدوري لعام 2018/2019 فيما بعد الانتهاء من بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر، وإخطار النادي الأهلي به من عدمه.