أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر.. حقيقة استبعاد محمد صلاح.. والأبيض يقترب من ضم خليفة النقاز

اشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك على صفقات الموسم المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريقين مع اختفاء بيراميدز مؤقتاً عن المشهد مع دخول عدة صفقات في حسابات القطبين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الثلاثاء:

الأهلي يعرض 3 لاعبين لحسم صفقة مدافع الإسماعيلي

عرض النادي الأهلي 3 لاعبين لحسم صفقة محمود متولي، مدافع الإسماعيلي، في الموسم الجديد.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع إدارة الإسماعيلي بعد موافقة متولي على ارتداء القميص الأحمر وتفضيله الأهلي على أي عروض أخرى، وعرض الفريق الأحمر انضمام الثلاثي باسم علي وأحمد علاء وأحمد حمودي للإسماعيلي في الموسم الجديد مقابل انضمام متولي للفريق الأحمر.

ويسعى الأهلي لتخفيض المطالب المالية لإقناع الإسماعيلي بحسم الصفقة بشكل رسمي، خاصة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأحمر.

واستقر الأهلي على عودة التدريبات يوم 22 يونيو الجاري، كما غادر الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني، مصر عائداً إلى بلاده، ويفاضل الأهلي بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد وهي ألمانيا وإسبانيا والنمسا.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسات مكثفة مع فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشين ومحمود صالح رئيس قطاع المواهب.

الزمالك يقترب من ضم خليفة النقاز

اقترب نادي الزمالك من ضم علي فوزي، ظهير أيمن فريق إنبي؛ لخلافة التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الذي اقترب من الرحيل عن ميت عقبة.

وتلقى النقاز عرضاً سعودياً لمغادرة الزمالك، وهو ما يلقى ترحيباً من الإدارة البيضاء، وطلب الزمالك ضم علي فوزي لخلافة النقاز في الموسم الجديد.

غموض بيراميدز يهدد صفقة طاهر

تسبب غموض موقف نادي بيراميدز وأنباء انسحاب تركي آل الشيخ، مالك النادي، من المشهد في تهديد انضمام طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب.

وتلقى رجب بكار ظهير أيمن الفريق عرضاً من جانب نادي الاتفاق السعودي لضمه في الموسم المقبل.

أجيري يختار القائمة النهائية لمنتخب مصر

اختار المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر القائمة النهائية التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

واستبعد أجيري ثنائي فريق سموحة محمد أبوجبل حارس المرمى وأحمد أبو الفتوح، وضمت القائمة الثلاثي محمود جنش وأحمد الشناوي ومحمد الشناوي لحراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد أيمن منصور وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وعمر جابر وأيمن أشرف للدفاع، وطارق حامد ونبيل عماد دونجا وعلي غزال ومحمد النني وعمرو وردة وعبد الله السعيد للوسط، ومحمد صلاح ووليد سليمان ومحمود حسن تريزيجيه ومروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي للهجوم.

استبعاد صلاح

نفى إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، التقارير الصحفية التي أشارت إلى تهديد نجم الفراعنة محمد صلاح بالاستبعاد من المنتخب، في حال عدم انضمامه للمعسكر في الساعات المقبلة.

وقال لهيطة: ”تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعًا لم يحدث، حضور صلاح للمعسكر سيكون قريبا للغاية“.

وشدد ”المعسكر هادئ للغاية ولا مشاكل فيه“.

ولم ينضم صلاح لمعسكر منتخب مصر حيث يقضي إجازة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن لهيطة صرح بأن عدم انضمام صلاح لمعسكر المنتخب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية يساوي استبعاده من المعسكر، وهو ما نفاه مدير المنتخب.

الزمالك ينتظر فرمان مرتضى

ينتظر نادي الزمالك فرمان مرتضى منصور، رئيس النادي، لحسم ملف خليفة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

ويسعى الزمالك للاتفاق مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق، ولكن مرتضى منصور أبدى اعتراضه وتمسك بتعيين مدرب وطني سواء باستمرار خالد جلال أو تعيين حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي ورئيس بيراميدز الحالي.

وتقدم طارق العشري باستقالته من تدريب حرس الحدود بعد أن تعذر الاتفاق على تجديد عقده مع النادي.