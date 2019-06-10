موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية

أُسدل الستار على يوم حافل بالأحداث المهمة والمثيرة يوم الإثنين، في الكرة المصرية، خاصة بعد إعلان اتحاد الكرة استكمال منافسات الدوري بعد بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز في التقرير التالي:

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الدوري والأهلي يتمسك بالتصعيد

أعلن الاتحاد المصري عبر بيان رسمي استكمال الدوري بعد بطولة أمم أفريقيا رغم اعتراضات الأهلي، ووعد بحل أزمة القيد في البطولات الأفريقية.

وأكد اتحاد الكرة أن الدوري سيسدل الستار عليه يوم 30 يوليو المقبل بلقاء الأهلي والزمالك كما تقرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل في دور الـ16 بالكأس على أن يقام نهائي الكأس يوم 9 سبتمبر المقبل بجانب لقاء السوبر المصري يوم 18 سبتمبر المقبل.

وتمسك النادي الأهلي بالتصعيد ومواصلة الخطوات القانونية بعد التقدم بشكوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة وأيضًا التصعيد بدعوى مستعجلة لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

صفقة إسلام عيسى تنتظر فرمان الخطيب

يسود الانقسام داخل النادي الأهلي حول التعاقد مع إسلام عيسى، صانع ألعاب المصري البورسعيدي بعد أن عرض بعض الوكلاء فكرة المساهمة في إتمام الصفقة.

وتنتظر الصفقة في الفترة القادمة موافقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي في ظل الاعتراضات من جانب بعض أعضاء مجلس إدارة النادي على فكرة عودة الصفقات بين الأهلي والمصري، رغم توتر العلاقات بين الناديين والرفض الجماهيري بعد أحداث ستاد بورسعيد.

ويقود حملة الموافقة على رحيل إسلام عيسى عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يستحق ارتداء القميص الأحمر.

شيكابالا يطلب حسم مصيره مع الزمالك

طلب محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ حسم مصيره مع الزمالك بعد نهاية إعارته للدوري اليوناني، ويأمل شيكابالا العودة للفريق الأبيض.

وتلقى شيكابالا وعودًا من جانب أحمد حسام ”ميدو“، المدير الفني الجديد للمقاصة بعرض فكرة ضمه للفريق في الموسم الجديد.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبتهم في إقامة معسكر إعداد في إسبانيا أو النمسا خلال فترة توقف الدوري الحالية.

بيراميدز يفتح المزاد على كينو

فتح مسؤولو نادي بيراميدز المزاد على النجم البرازيلي ماركوس كينو لبيعه بأعلى مقابل مالي.

ووصل عرض للنادي من بالميراس البرازيلي مقابل 8 ملايين دولار، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الذين وضعوا حدا أدنى 10 ملايين دولار؛ للموافقة على بيع اللاعب.

الإسماعيلي يرحب برحيل نجومه

رحّب النادي الإسماعيلي برحيل الثلاثي محمود متولي وباهر المحمدي وكريم بامبو لاعبي الفريق في الموسم الجديد حال تلقيهم عروضًا مميزة.

واقترب بامبو من الرحيل للدوري التركي بعد وصول عرض له من أحد الأندية هناك، كما ينتظر المحمدي عرضًا فرنسيًا بعد نهاية بطولة أمم أفريقيا.