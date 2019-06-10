رسميًا.. الاتحاد المصري يعلن نهاية الدوري بعد أمم أفريقيا ويحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك (صورة)

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يكشف فيه موقفه من أزمة المباريات المتبقية في بطولة الدوري العام، وقضية القيد الأفريقية للأندية المشاركة الموسم المقبل في الكونفدرالية ودوري أبطال أفريقيا.

وجاء البيان كالتالي: ”الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد أنه أوضح كثيرًا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيًا يستوجب تكاتف كل الجهود لا سيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأضاف: ”وهو ما زاد من مسؤوليتنا جميعًا، خاصّة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى 4 شهور تقريبًا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة.. فضلًا عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدًا كبيرًا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم.

وتابع: ”لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية“.

وأردف: ”لكن المؤكد أيضًا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادٍ، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونحن نقدِر النادي الأهلي كنادٍ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية ونتفهم جيدًا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم، وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهو بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الأهلي والتي هي رغبتنا بالأساس بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كأس الأمم الأفريقية أصبحت تصطدم بالواقع، وهو أن الوقت لم يعد سامحًا بذلك كما أن استكمال البطولة دون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية، وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية، والنادي الأهلي والذي نراهن دائمًا على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليهم العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية“.

وتابع: ”فيما يتعلق بالقيد الأفريقي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الأفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من (30 يونيو إلى 5 أغسطس) استنادًا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الأفريقي.. ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الأفريقية في الموسم الجديد.. وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة“.

وأكمل: ”فيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.. وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر المصري 2018/2019.

مع تمنياتنا بالتوفيق للكرة المصرية

وجاء جدول المباريات المتبقية في الدوري ولقاء الأهلي وبيراميدز في الكأس كالتالي:

???? جدول مباريات الدوري العام وكأس مصر والسوبر المصري موسم 2018 – 2019 ????????⚽ pic.twitter.com/WFHt4bFULz — EFA.eg (@EFA) June 10, 2019