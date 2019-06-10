نادي الهلال السعودي يراقب فرجاني ساسي في أمم أفريقيا.. والزمالك يوافق على رحيل مهاجمه

تلقى التونسي فرجاني ساسي، لاعب الوسط المحترف بنادي الزمالك المصري اتصالات من مسؤولي نادي الهلال السعودي في الفترة الأخيرة؛ لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، في ظل تألقه مع القلعة البيضاء في الموسم الحالي، قبل إصابته بكسر في شظية القدم، خلال مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب دور الـ8 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر مقرب من فرجاني ساسي، لشبكة ”إرم نيوز“، أن النادي السعودي سيراقب اللاعب في مباريات تونس ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق الشهر الجاري في مصر.

وأضاف المصدر، أن هناك أكثر من فريق بالدوري السعودي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن الأمر سيتضح بصورة أكبر بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطلب مسؤولو نادي الزمالك من حسام باولو مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته لنادي الداخلية إحضار عرض رسمي؛ من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويرفض مسؤولو النادي عودة اللاعب في ظل تقدمه في العمر، وعدم حاجة الفريق لخدماته في الفترة المقبلة.

وتلقى اللاعب عروضًا في الفترة الماضية، من طنطا وإف سي مصر، لكنه لم يحسم موقفه من العروض.