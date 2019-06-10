قناة ”تايم سبورت“ توضح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لقناة ”تايم سبورت“ على موقع ”فيسبوك“ فيديو يكشف كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر في الفترة من الـ21 من يونيو وحتى الـ 19 من يوليو المقبل.

وكانت تقارير صحفية نشرها موقع ”يلاكورة“ كشفت أن ”الجمارك أفرجت منذ يومين عن شحنة الأجهزة، التي جرى التعاقد عليها، لإتاحة بث القنوات الأرضية بجودة فائقة“.

وأوضح: ”الجهاز عبارة عن إريال حديث، وسعر الإريال الداخلي 350 جنيهًا، أما الإريال الخارجي فيصل سعره لنحو600 جنيه“.

وتابع: ”العميل سيحتاج إلى إريال خارجي لو التليفزيون في دور أرضي أو مكان الشبكة والتردد فيه ضعيف، وإريال داخلي لو المكان مفتوح والشبكة قوية“.

يذكر أن الهيئة الوطنية للإعلام كانت أطلقت قناة تايم سبورت بالتزامن مع منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر خلال منتصف العام الجاري.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة ابتداءً من الـ 21 من يونيو حتى الـ 19 من يوليو الذي يليه.