النادي الأهلي المصري يفاوض السنغالي أمادو سانيا.. وطاهر محمد طاهر يكشف حقيقة توقيعه للفريق

فتح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، أكثر من خط مفاوضات مع عدد من المهاجمين في القارة الأفريقية وخارجها، تمهيدا لضم واحد منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز رأس الحربة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي فتح خط مفاوضات مع نادي كايور فوت السنغالي، من أجل التعاقد مع أمادو سانيا، مهاجم الفريق ومنتخب السنغال للشباب“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي طلب من النادي السنغالي تحديد مطالبه المالية من أجل الاستغناء عن اللاعب، خاصة بعد أن أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء، إعجابه بمستوى اللاعب بعد تألقه بشدة خلال مونديال الشباب المقام في بولندا“.

19-year-old Senegal striker Amadou Sagna has just scored the fastest goal in #U20WC history ????????

A star is born. pic.twitter.com/GapRx3T8ey

— VERSUS (@vsrsus) May 24, 2019