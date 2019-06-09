النادي الأهلي المصري يفاوض السنغالي أمادو سانيا.. وطاهر محمد طاهر يكشف حقيقة توقيعه للفريق

فتح النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، أكثر من خط مفاوضات مع عدد من المهاجمين في القارة الأفريقية وخارجها، تمهيدا لضم واحد منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم مركز رأس الحربة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي فتح خط مفاوضات مع نادي كايور فوت السنغالي، من أجل التعاقد مع أمادو سانيا، مهاجم الفريق ومنتخب السنغال للشباب“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي طلب من النادي السنغالي تحديد مطالبه المالية من أجل الاستغناء عن اللاعب، خاصة بعد أن أبدى مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء، إعجابه بمستوى اللاعب بعد تألقه بشدة خلال مونديال الشباب المقام في بولندا“.

19-year-old Senegal striker Amadou Sagna has just scored the fastest goal in #U20WC history ???????? A star is born. pic.twitter.com/GapRx3T8ey — VERSUS (@vsrsus) May 24, 2019

وتابع: ”الأهلي يحاول إنهاء الصفقة بشكل سريع، خاصة أن اللاعب بات محط أنظار العديد من الأندية الأفريقية والأوروبية بعد أن أحرز 4 أهداف في كأس العالم للشباب“.

يذكر أن أمادو نجح في تسجيل أسرع هدف في تاريخ جميع نسخ مونديال الشباب بعد 9.6 ثانية فقط في شباك تاهيتي، كما أحرز 4 أهداف بنفس البطولة.

ومن جانبه، رشح لاسارتي، المهاجم ليوناردو كامبانا، لاعب برشلونة الإكوادوري، للانضمام لصفوف الأهلي، خاصة أنه توج بلقب هداف بطولة أمريكا الجنوبية للشباب الأخيرة، ويمتاز بطول القامة ولعب للمنتخب الأول وهو بعمر الـ18 عامًا.

ومن جانب آخر، نفى طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب، الأنباء التي انتشرت عن توقيعه رسميًا على عقود الانتقال لصفوف النادي الأهلي.

وقال طاهر في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”هناك صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت تصريحات عن اختياري الانتقال لصفوف الأهلي والتوقيع على عقود، وهذا لم يحدث، هذه صفحة مزيفة وليس لي أي علاقة بها“.

وأضاف طاهر: ”ما زلت مرتبطًا بعقد مع المقاولون العرب، ولا أستطيع التوقيع لأي ناد، تركيزي حاليا منصب في أن أكون جاهزًا للموسم الجديد بعد التخلص من الإصابة التي حرمتني من بطولة أمم أفريقيا“.