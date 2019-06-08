النادي الأهلي المصري يسعى لخطف مهاجم منتخب مالي

فتح أمير توفيق مدير التسويق في النادي الأهلي المصري، خطًا مع وكيل اللاعب سيكو كواتا مهاجم منتخب مالي للشباب، المشارك في مونديال الشباب.

ونجح اللاعب في لفت الأنظار إليه مع منتخب بلاده، بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلها خلال مشاركته مع منتخب مالي للشباب.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، أن الإدارة قد تلقت ترشيحات للاعب، وتم عرض مقاطع الفيديو الخاصة به على لجنة التخطيط، والتي تضم طه إسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو، والذين أبدوا إعجابهم بقدرات اللاعب ومدى الاستفادة الفنية التي ستعود على الفريق، جراء التعاقد معه بخلاف إمكانية الاستفادة المادية منه في حالة بيعه، خاصة أنه مازال صغير السن.

وفتحت إدارة التسويق والتعاقدات في النادي خطًا مع ناديه النمساوي ليفيرينغ، الذي لم يُبدِ ممانعته في بيعه، لكنه ينتظر وصول عرض رسمي من القلعة الحمراء؛ من أجل حسم الصفقة التي لن تقل قيمتها المالية عن مليون دولار.