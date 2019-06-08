النادي الأهلي المصري يرد على تحركات الزمالك لاستعادة لقب نادي القرن

كشف النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، موقفه من تحرك منافسه الزمالك، لفتح ملف لقب نادي القرن مجددًا استغلالًا للخلاف الدائر بين أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي ”كاف“، وعمرو فهمي، السكرتير العام السابق والمنتمي للقلعة الحمراء.

وكان خالد الغندور، كابتن الزمالك الأسبق ومقدم برنامج ”الزمالك اليوم“، قد قال إن الكاف وافق على فتح ملف لقب نادي القرن مرة أخرى، ويقوم حاليًا بتجميع المستندات التي تثبت أحقيته في اللقب وطلب من جماهير النادي التي تمتلك مستندات أن ترسلها للنادي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”طوال 19 عامًا ومسؤولو الزمالك يؤكدون أن لديهم مستندات تثبت أحقيتهم في لقب نادي القرن، ولم نر أي تحرك رسمي في هذا الملف، لماذا لم يقدموا شكوى لدى المحكمة الرياضية أو لدى الكاف عندما رحل عيسى حياتو ومصطفى مراد فهمي السكرتير الأسبق للكاف والمحسوب على الأهلي؟“.

وأضاف المصدر: ”أبواب الكاف الآن مفتوحه للزمالك لإثبات أحقيته في نادي القرن في ظل الخلاف بين أحمد أحمد وعمرو فهمي، فليقدموا ما يثبت أحقيتهم في هذا الأمر أو ليصمتوا للأبد“.

وتابع: ”كل فترة يفتح الزمالك هذا الملف في وسائل الإعلام من أجل اللعب على مشاعر جماهير النادي دون أي تحرك رسمي في هذا الملف، ومع اقتراب فوز الأهلي بالدوري وهجوم مرتضى منصور على جماهير الزمالك خرج الملف مرة أخرى من أجل إلهاء الجماهير البيضاء، على العموم (دعهم يتسلون) الأهلي هو نادي القرن في أفريقيا بشكل رسمي ولا يشغلنا ما يقول الآخرون“.

من جانب آخر، كشف النادي الأهلي موقفه من التعاقد مع إسلام عيسى لاعب وسط المصري البورسعيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط وسط الفريق الكروي.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الأهلي لم ولن يتفاوض مع إسلام عيسى رغم الاعتراف بإمكانيات اللاعب الفنية، لدينا قرار واضح بعدم التعامل مع المصري في أي صفقات، ولن يتم التراجع عن هذا القرار خوفًا من غضب جماهير النادي التي ترفض أي علاقة مع النادي بعد أحداث مذبحة بورسعيد“.