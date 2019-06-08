النادي ‏الأهلي المصري يؤكد تمسكه بحقوقه في الدوري وينتقد تخبط اتحاد الكرة

شدد النادي الأهلي على جميع حقوقه في بطولة الدوري المصري، بناءً على القرارات التي سيتخذها مجلس الإدارة خلال اجتماعه المقبل خلال ساعات من الآن.

وأرسل الأهلي مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيها عدم التفريط في حق الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلًا عن غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري حسب رؤية الأهلي.

ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات، في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

وتطرقت مذكرة الأهلي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه، وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وذكر الأهلي في مذكرته أيضًا أن اتحاد الكرة تجاهل الإساءات العلنية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسؤولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف الأهلي في مذكرته عن مسؤولية الاتحاد بشأن أزمة القيد في القائمة الأفريقية في نسختها الجديدة، خصوصًا وأن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الأفريقي والأزمة التي ستواجهها الأندية المصرية المشاركة في بطولات ”كاف“، سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة في الأدوار الأولى من البطولة نظرًا لعدم قيدهم في المواعيد المحددة سلفًا بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

وأخيرًا، شدد الأهلي في مذكرته على أن النادي يحرص دائمًا على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية وإرساء القيم الرياضية، ومستمر في قناعاته الراسخة في تطبيق قواعد اللعب النظيف، لذا فإن النادي يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة في بطولة الدوري العام للموسم الجاري، وما سيتخذه مجلس الإدارة من قرارات في اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها والتي تم رصدها بوقائع مثبتة على مدار الموسم الحالي.

⭕ الأهلى يكشف كل السلبيات فى مذكرة اتحاد الكرة ويتمسك بحقوقه الكاملة فى بطولة الدوري ???? نص المذكرة: https://t.co/vAtW4OFFTZ pic.twitter.com/PqclbaC9rT — Al Ahly SC (@AlAhly) June 8, 2019

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان، بينما يحتل الزمالك المنافس على اللقب المركز الثالث برصيد 68 نقطة وأمامه 3 مواجهات.