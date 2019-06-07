بينهم محمد عواد.. نادي الزمالك يطلب ضم ثلاثي الإسماعيلي

فتح مجلس إدارة نادي الزمالك المصري باب المفاوضات مع الإسماعيلي خلال الأيام الماضية، لضم عدد من نجوم الدراويش بداية من الموسم الجديد.

وأكد مصدر في مجلس الزمالك أن النادي يستهدف التعاقد مع محمد عواد، وباهر المحمدي، ومحمود متولي، بداية من الموسم المقبل، وطلب مجلس القلعة البيضاء من إدارة الإسماعيلي تحديد المقابل المادي المطلوب للاستغناء عن خدمات الثلاثي.

جدير بالذكر أن إعارة عواد انتهت لصفوف الوحدة السعودي بعد نهاية الموسم الكروي في السعودية، ويواجه الزمالك منافسة شرسة مع الأهلي على ضم ثلاثي الدراويش.

ومن ناحية أخرى تلقى أحمد مدبولي لاعب وسط نادي الزمالك عرضين من ناديي الإسماعيلي والمصري للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي تحت قيادة كريستيان غروس المدير الفني السابق، وينتظر مدبولي الحصول على فرصته مع خالد جلال المدير الفني الجديد.

واقترب اللاعب من الرحيل عن النادي في نهاية الموسم في ظل تلقيه عروضًا جادة، كما ينتظر عروضًا عربية في الفترة الحالية.