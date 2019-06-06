أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الأحمر يحدد خليفة وليد أزارو.. و3 صفقات على رادار الأبيض

شهد، يوم الخميس، العديد من الأحداث على صعيد الكرة المصرية في ظل الترتيب للموسم المقبل بين الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعض الأندية المميزة في الدوري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز، يوم الخميس:

الأحمر يحدد خليفة أزارو

حدد النادي الأهلي خليفة اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، في الموسم المقبل في ظل رغبة أزارو في الرحيل بعد أن تلقى تأكيدات من مدير أعماله بحصوله على عرض فرنسي.

ووافق الأهلي على التعاقد مع جاسون تشونغا، مهاجم منتخب زامبيا، وفريق أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي، وبدأ مسؤولوه مفاوضات مكثفة بالفعل لضم اللاعب في الموسم الجديد.

3 صفقات على رادار الأبيض

دخل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مفاوضات مع 3 لاعبين في صفوف بيراميدز لضمهم في الموسم الجديد، هم: أحمد أيمن منصور، ورجب بكار، ومحمد مجدي أفشة.لى

ويسعى الزمالك إلى حسم الصفقات الثلاث من خلال اتصالاته بمسؤولي بيراميدز، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء تسعى إلى ترميم الصفوف باللاعبين الثلاثة في ظل الحاجة لتدعيم المراكز الثلاثة.

مرتضى يطلب عودة المعارين

طلب مرتضى منصور، عودة بعض اللاعبين المعارين في الموسم الجديد.

وأبدى رئيس الزمالك رغبته بعودة أحمد كابوريا، وإسلام جمال، ومصطفى محمد، وأحمد داودا، في الموسم المقبل لتدعيم الفريق الأبيض بدلًا من التعاقد مع لاعبين جدد في ظل الأزمة المالية التي تضرب النادي.

محمد هاني يعلن التمرد

أعلن محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، التمرد وطالب إدارة ناديه بالموافقة على رحيله في الموسم المقبل.

وتلقى هاني عرضًا من نادي آيك أثينا اليوناني لضمه على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، وطلب اللاعب الرحيل، خاصة أنه عاد لمقاعد البدلاء من جديد في الفترة الأخيرة.

وأبدى عدة لاعبين رغبتهم في مغادرة الأهلي على رأسهم الحارس علي لطفي، وحسين السيد، وإسلام محارب، وأحمد حمودي، ومحمد شريف، وعمرو جمال.

ثورة تغيير تحاصر 4 أندية

بدأت بعض أندية الدوري التخطيط مبكرًا لتغييرات شاملة في الموسم المقبل، وعلى رأسها 4 أندية، هي: مصر المقاصة، وسموحة، والاتحاد، وإنبي.

واستقر مسؤولو المقاصة على التعاقد مع أحمد حسام ميدو ومنحه جميع الصلاحيات للتعاقد مع لاعبين جدد بالصورة التي يراها، وهو ما حدث مع إدارة سموحة التي أعطت حسام حسن، المدير الفني الصلاحيات الكاملة لتغيير جلد الفريق والإطاحة بعدد من اللاعبين الذين افتقدوا الطموح كما وصفهم حسام حسن.

ويدرس رئيس الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، الاستعانة بمدرب أجنبي في الموسم المقبل، والتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين لتدعيم الصفوف، إلى جانب فريق إنبي الذي ما زال ينتظر حسم مصير تجديد عقد علي ماهر المدير الفني للفريق.