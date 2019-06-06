نادي الزمالك يقترب من لاعب الأهلي المصري.. والأحمر يفاوض تشونجا

اقترب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، من الحصول على توقيع حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر مقرب من حسين السيد لـ“إرم نيوز“: ”حسين لا يرغب في الاستمرار بصفوف الأهلي في الموسم المقبل، في ظل تواجد التونسي علي معلول؛ لأن مصيره سيكون التجميد على دكة البدلاء كما حدث له في السابق قبل الاحتراف في الدوري السعودي“.

وأضاف المصدر: ”حسين السيد رفض تمديد تعاقده مع الأهلي، ويضغط على الإدارة من أجل الرحيل بالتراضي في الوقت الحالي، أو الموافقة على استمراره في الدوري السعودي، خاصة أنه يمتلك عروضًا من أندية هناك بعد تقديمه مستوًى جيدًا خلال فترة تواجده مع نادي الاتفاق“.

وتابع: ”الزمالك فتح خط مفاوضات قوي مع حسين السيد، من أجل الحصول على توقيعه في يناير المقبل، استغلالًا لانتهاء تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير المقبل“.

وأردف المصدر: ”يرتبط حسين السيد بعلاقة صداقة مع أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، ما يسهل مهمة انتقاله للقلعة البيضاء، كما أن فرص مشاركته مع الفريق ستكون كبيرة؛ بسبب النقص الكبير في مركز الظهير الأيسر والاعتماد فقط على عبدالله جمعة الذي تم توظيفه في هذا المركز رغم أنه جناح أيسر هجومي في الأساس“.

ومن جانب آخر، دخل الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الزامبي جاستون تشونجا مهاجم أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

وقرر الأهلي التفاوض مع تشونجا لقيادة الهجوم في ظل اقتراب التوغولي الدولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي من الرحيل لأحد الأندية في الخليج.