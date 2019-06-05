كهربا يعترف باقترابه من العودة للدوري السعودي والرحيل عن الزمالك

كشف محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إمكانية عودته للدوري السعودي في الموسم المقبل، خاصة أنه سبق وخاض تجربة احتراف ناجحة بنادي اتحاد جدة السعودي من قبل.

وأكد اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أنه ينتظر عرضا للاحتراف بالدوري السعودي في الفترة المقبلة، وسيعرضه على مجلس إدارة النادي الأبيض لخوض التجربة من جديد.

ويعد كهربا من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض في الموسم الحالي، وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، قد أكد أن النادي لن يمانع في رحيل اللاعب للاحتراف في حالة وصول عرض جاد يناسب الزمالك وإمكانات كهربا.

ومن ناحية أخرى، يترقب مجلس إدارة نادي الزمالك، التقرير الذي سيجهزه خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء؛ من أجل تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الزمالك.

ومن المنتظر أن يجهز خالد جلال تقريره الفني بشأن الأسماء التي لا يرغب فى وجودها مع الفريق بالموسم المقبل، وتقديم التقرير إلى مجلس إدارة الزمالك، خاصة أن جلال طلب تأجيل التقرير لحين الانتهاء من مباراة حرس الحدود.

وكان الزمالك تعادل مع حرس الحدود بهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.