الاتحاد الإثيوبي يشكو فوزي لقجع بعد اعتدائه على تيسيما حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان

تقدّم الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب أحمد أحمد رئيس“كاف“، ورئيس نادي نهضة بركان المغربي، بعد ضرب تيسيما ويسا باملاك حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان.

وأصدر الاتحاد الإثيوبي بيانًا قال فيه إن لقجع ضرب تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي كتبه الإثيوبي في تقريره للمباراة التي أدارها بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي فاز بها الفريق المصري.

وأشار الاتحاد الإثيوبي في بيانه إلى أن رجال الأمن أنقذوا تيسيما من اعتداء لاعبي نهضة بركان عليه بعد رؤيتهم لاعتداء لقجع ورغبتهم في المشاركة به، ولا يجوز الاعتداء على تيسيما وهو أحد أيقونات الكرة الإثيوبية“.

واختتم الاتحاد بيانه قائلًا: ”سنتابع التحقيقات عن كثب“.

وتوج الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح.