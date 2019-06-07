النادي الأهلي المصري يحسم مصير لاسارتي.. وصفقة تبادلية مع الإسماعيلي

استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، علي استمرار مارتن لاسارتي في تدريب الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، لفرض حالة من الاستقرار داخل الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”الخطيب رفض كل الضغوط التي تمارس عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة لرحيل لاسارتي، وتمسك بمنح المدير الفني فرصة كاملة مع الأهلي حتى نهاية تعاقده“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب مقتنع بإمكانيات لاسارتي الفنية، وأكد أنه تعرض للظلم في الفترة الأولى له مع الفريق، بسبب كثرة الإصابات ودخول عدد كبير من الصفقات الجديدة على الفريق فضلًا عن الضغط غير الطبيعي للمباريات على المستوي المحلي والأفريقي، لذا سيكون الوضع مختلفًا في الموسم الجديد مع وجود فترة إعداد مناسبة وانتظام مباريات الدوري وبطولة أفريقيا“.

وتابع: ”الخطيب يرغب في فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق والتوقف عن تغيير المدربين، خاصة أن الأهلي يعيش حالة من عدم الاستقرار منذ سنوات بسبب توالي تغيير المدربين“.

وأدردف: ”ومن جانبه طلب لاسارتي من إدارة الأهلي منحه الضوء الأخضر لضم صفقة هجومية من أمريكا الجنوبية، خاصة في ظل عدم نجاح النادي في ضم لابا كودجو مهاجم نهضة بركان، حيث لدية سير ذاتية جيدة لمهاجمين من هناك سيقدمون إضافة فنية قوية للفريق“.

إلى ذلك، استقر مسؤولو الكرة في النادي الأهلي على التفاوض مع الإسماعيلي لمعرفة طلباتهم لضم محمود متولي مدافع الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالاضافة الى معرفة إمكانية التفاوض حول محمد عواد حارس مرمى الفريق.

ويسعى الأهلي إلى تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة ويعد مركز قلب الدفاع من أهم المراكز التي تحتاج تدعيمًا، ويرى محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على كرة القدم من مجلس الإدارة أن متولي أو زميله باهر المحمدي هما الأفضل بالنسبة للفريق ويسعى إلى التعاقد مع أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر في لجنة الكرة في النادي الاهلي أن النادي سيعرض على الإسماعيلي التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بإبرام صفقات تبادلية بعرض أحمد حمودي وإسلام محارب مقابل التنازل عن محمود متولي أو باهر المحمدي، كما سيتم عرض إمكانية بيع علي لطفي حارس مرمى الفريق إذا ما تم الاتفاق على صفقة محمد عواد.