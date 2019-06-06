بيراميدز يرحب برحيل كينو إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي بشرط

اقترب البرازيلي كينو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز من الانتقال لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي بعد الموسم الذي قضاه في الدوري المصري، وقدم خلاله مستوًى متميزًا.

وكان اللاعب قد تلقى عرضين من ناديي بالميراس وأتلتيكو مينيرو بالدوري البرازيلي، ويعد الأخير الأقرب للحصول على خدماته، كما أكد مصدر بنادي بيراميدز أن اللاعب اقترب من الرحيل وألمح إلى إمكانية إبرام صفقة تبادلية في ظل رغبة بيراميدز في الحصول على المهاجم الكولومبي يمي شارا المحترف بصفوف أتلتيكو مينيرو.

وكان مسؤولو نادي بيراميدز سبق وأن فتحوا باب المفاوضات مع نادي زولتة فاريغيم البلجيكي للتعاقد مع ثيو بونجوندا المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 23 عامًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر بنادي بيراميدز أن النادي عرض مبلغ 7 ملايين يورو لضم اللاعب في الفترة المقبلة، بعدما تمسك بونجوندا بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية، وتلقى اللاعب عروضًا أخرى من ناديي بروج وجينيك ببلجيكا.

جدير بالذكر أن اللاعب سبق وخاض تجربة احتراف في نادي طرابزون سبورت التركي، بخلاف تجربة في سيلتا فيغو الإسباني، وشارك بونجوندا مع فريقه في الموسم الحالي في 37 مباراة، سجل 14 هدفًا وصنع مثلهم.