أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. أزمة مالية في الأبيض ومعلول يطلب مغادرة الأحمر

شهد يوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على صعيد الكرة المصرية على رأسها حالة الغضب التي انتابت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، أثناء قضائه إجازة عيد الفطر في مسقط رأسه قرية نجريج بمحافظة الغربية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز ليوم الأربعاء 5 يونيو 2019:

غضب صلاح

عبر محمد صلاح عن غضبه الشديد؛ بسبب حصار الجماهير منزل أسرته في قريته ومسقط رأسه قرية نجريج بالغربية، وهو ما منعه من أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وانتقد صلاح عبر تغريدة له بموقع ”تويتر“ ما حدث، معتبراً أن الأمر عدم احترام للخصوصية، وهو ما أثار الانقسام بين بعض متابعي صلاح بين مؤيد لموقف اللاعب الدولي نجم ليفربول الإنجليزي ومنتقد له واتهامات بالغرور وتغير شخصيته.

رحيل معلول

بدأ التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، الترتيب للرحيل في نهاية الموسم الحالي بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو الجاري.

ورغم نفي مدير أعمال اللاعب، محمد العاصي، ما تردد حول تلقيه عرضا من نادي الأهلي السعودي، إلا أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت رغبته في الرحيل حال تلقيه عرضا أوروبيا بعد بطولة أمم أفريقيا، خاصة أن هناك اتصالات مع أندية برتغالية وتركية لضمه بشكل شفوي.

هروب رمضان صبحي

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي السفر مع بعثة المنتخب إلى أوزبكستان لخوض مباراة ودية.

وتهرب رمضان من الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، وأكد أنه سيسافر لإنجلترا لإنهاء بعض الأمور، وهو ما أثار غضباً شديداً بين أعضاء الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب.

أزمة مالية في الزمالك

نشبت أزمة مالية حادة في نادي الزمالك تهدد برحيل بعض نجوم الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تدرس بجدية رحيل بعض نجوم الفريق مثل محمود كهربا أو التونسي فرجاني ساسي أو محمود علاء أو طارق حامد مع ارتفاع عقودهم وحصولهم على عروض خارج مصر.

غموض مصير بيراميدز

يسود الغموض مصير نادي بيراميدز بعد إعلان تركي آل الشيخ مالك النادي أنه بصدد خوض تجربة جديدة بجانب التفكير في بيع نادي بيراميدز.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه بموقع ”فيسبوك“، متمنياً التوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل معلقاً:“ كانت تجربة ممتعة ولتجربة آخرى إن شاء الله“.. ما فتح الباب أمام بيع النادي ولكن إدارة بيراميدز لم تحسم الجدل حول رحيل آل الشيخ.

المقاصة يتفق مع ميدو

اتفق مسؤولو نادي مصر المقاصة مع أحمد حسام ميدو، مدرب الوحدة السعودي الأسبق لقيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو المقاصة خلال الأيام القادمة التعاقد مع ميدو وحسم تعيينه مديراً فنياً.