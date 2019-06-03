تعرف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم الاثنين

شهدت الملاعب العربية بعض المباريات الخاصة بالدوريات المحلية، حيثت توّج الترجي التونسي بلقب الدوري التونسي للمحترفين.

وفيما يلي أبرز نتائج مباريات اليوم الاثنين، 4 يونيو:

الدوري التونسي للمحترفين

تُوج الترجي الرياضي بلقب الدوري التونسي للمحترفين بعد فوزه في لقاء مؤجل عن الجولة 23 على شبيبة القيروان 4/1، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة بفارق 5 نقاط عن النجم الساحلي.

واللقب هو الثالث على التوالي للنجم الساحلي و29 في تاريخه.

الدوري المصري الممتاز

أضاع الزمالك نقطتين جديدين في الدوري المصري الممتاز بعد تعادله أمام حرس الحدود 1/1 في لقاء مؤجل من الجولة 30 ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي لعب لقاءً أكثر.

وغادر بتروجيت الدوري المصري الممتاز بعد تعادله سلبيًا أمام المقاولون العرب برسم الجولة 34 والأخيرة.

وفي باقي النتائج فاز وادي دجلة على الإنتاج الحربي 2/1، والاتحاد الإسكندري على سموحة 3/1.

كأس العالم للشباب

بلغت السنغال دور ربع نهائي كأس العالم للشباب المقامة في بولندا بعد تجاوزها منتخب نيجيريا 2/1، في دور الـ16.

كما تأهلت الإكوادور بتجاوزها الأوروغواي 3/1، وأوكرانيا بعد فوزها على بنما 4/1.