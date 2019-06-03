ترتيب الدوري المصري بعد تعادل نادي الزمالك مع حرس الحدود (صورة)

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل 1/1 مع منافسه حرس الحدود، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز (مؤجلة).

وكان حرس الحدود البادئ بالتسجيل، ولكن الهدف جاء بتوقيع بهاء مجدي لاعب الزمالك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

ونجح المغربي خالد بوطيب في تسجيل هدف التعادل للزمالك، بضربة رأس في الدقيقة 64.

وفشل الفريقان في التسجيل فيما تبقى من المباراة، لتنتهي المباراة على التعادل 1/1.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن الأهلي المتصدر، الذي لعب 32 مباراة، في حين يأتي بيراميدز في المركز الثاني وفي رصيده 70 نقطة.

وتتبقى 3 مباريات للزمالك، ومباراتين للأهلي، في حين لعب بيراميدز جميع مبارياته في الدوري المصري.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري، بعد تعادل الزمالك مع حرس الحدود:

1. الأهلي، 74 نقطة من 32 مباراة.

2. بيراميدز، 70 نقطة من 34 مباراة.

3. الزمالك، 68 نقطة من 31 مباراة.

4. المصري البورسعيدي، 52 نقطة من 34 مباراة.