حرس الحدود يفرض التعادل على نادي الزمالك في الدوري المصري (فيديو)

فرض حرس الحدود التعادل على منافسه نادي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، في الجولة الـ30 من الدوري المصري (مؤجلة).

وتقدم بهاء مجدي لاعب الزمالك بهدف عكسي في مرمى فريقه في الدقيقة 33، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

لكن المغربي خالد بوطيب تعادل للزمالك بضربة رأس في الدقيقة 64.

وهذه أول مباراة للزمالك تحت قيادة مدربه الجديد، المؤقت خالد جلال، الذي خلف السويسري كريستيان غروس.

وتتبقى للزمالك 3 مباريات في الدوري المصري، أمام الإسماعيلي والجونة والأهلي.

ورفع التعادل رصيد الزمالك إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي لعب 34 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 32 مباراة.

في حين رفع التعادل رصيد حرس الحدود إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر

وفي مباريات أخرى، تغلب الاتحاد السكندري 3/1 على سموحة، ووادي دجلة 2/1 على الإنتاج الحربي، بينما تعادل بتروجيت سلبيًا مع المقاولون العرب.